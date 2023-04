Risse e degrado in piazza Goldoni, Fsp Polizia: "Preoccupano atti criminosi in zona così centrale"

Riceviamo e pubblichiamo integralmente la nota stampa di FSP Polizia

Questa segreteria provinciale denuncia per l’ennesima volta la situazione di degrado in piazza Goldoni. In particolare,nei dintorni del noto burger, luogo di ritrovo per molti giovani, continuano gli episodi di criminalità giovanile, intollerabili e pericolosi, solo il pronto intervento delle volanti, nella giornata di ieri, ha scongiurato conseguenze maggiori. Pochi giorni fa è stato segnalato, da alcuni passanti, un episodio analogo con addirittura la presenza di un arma bianca in mano ad un aggressore che però non ha avuto seguito dopo l’intervento delle volanti sul posto.

È preoccupante, riferisce nella nota il segretario generale provinciale Alessio Edoardo, che in una zona così centrale e in orari di massima affluenza di cittadini in zona si debba assistere a questi atti criminosi, frutto della inciviltà e della mancanza di rispetto verso il prossimo, dovuto anche alla sensazione di impunità verso i colpevoli di questi atti. Questa segreteria provinciale chiede nuovamente alla politica di intervenire per avere rinforzi sul territorio, un territorio già in affanno per la presenza della rotta migratoria balcanica, che implica uno sforzo notevole per le F.O. , solo la capillare presenza di uomini e mezzi della Polizia può arginare questa preoccupante deriva.