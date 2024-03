Risse: la polizia aumenta i controlli in Giardino Pubblico

TRIESTE - La polizia intensifica i controlli in Giardino Pubblico dopo la rissa della scorsa domenica. In data 24 marzo, infatti, cinque pattuglie della polizia di stato erano intervenute in seguito all’episodio, che ha coinvolto una ventina di persone. Nella mattinata di oggi, 26 marzo, il giardino pubblico viene pattugliato da alcuni agenti della polizia, intervenuta con un mezzo blindato a scopo preventivo. Quella in giardino pubblico non è stata l’unica rissa in città la scorsa domenica: a distanza di poche ore, si era verificato un episodio analogo in piazza Volontari Giuliani.