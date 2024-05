Ancora risse e rapine in piazza Goldoni, l'ondata di violenza non si placa

TRIESTE - Non si arrestano gli episodi di violenza nelle piazze cittadine. Questa volta, come riporta Il Piccolo, teatro di due risse è stata piazza Goldoni, mentre poco distante, all'interno del Mc Donald's, qualche giorno prima due turisti austriaci sarebbero stati minacciati con un coltello e rapinati. Le risse sarebbero avvenute tra gruppetti di afghani e pakistani e la motivazione, tutta da confermare, sarebbe lo spaccio di droga in zona. Per quanto riguarda invece la rapina ai danni degli austriaci, i fatti avrebbero visto due adolescenti rapinati da giovani. Anche in questo caso, secondo quanto riporta il quotidiano, i rapinatori sarebbero stranieri. La rapina sarebbe avvenuta in bagno.