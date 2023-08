Continue risse tra ubriachi, pugno duro del questore: chiuso il kebab di via Conti

TRIESTE - Continue risse tra persone ubriache nel locale kebab di via Conti e il Questore ne ordina la chiusura per 20 giorni. Il provvedimento è stato notificato lo scorso 26 agosto, a seguito dei controlli straordinari pianificati dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Dalle ispezioni è emerso che il locale è da tempo divenuto punto di incontro di persone che fanno uso smodato di alcol, diventando fonte di disturbo per i residenti a causa delle frequenti liti tra i clienti.

Sono stati infatti frequenti gli interventi delle forze dell’ordine, in particolare notte del 21 agosto quando si è verificata una violenta lite fra due clienti in evidente stato di ebbrezza. Ai due era stato consentito continuare a bere alcolici nonostante le loro condizioni. Sono intervenute diverse pattuglie di Polizia e Carabinieri che, con fatica, sono riuscite a riportare l’ordine, vista la condizione psicofisica e la resistenza opposta dai due avventori. Tutti sono stati denunciati per i reati di percosse aggravate e sanzionati per manifesta ubriachezza.

L’attività di controllo ha anche consentito di accertare irregolarità nella gestione del locale, con un responsabile dell’esercizio non risultante agli atti amministrativi e che non ha voluto fornire le immagini del circuito di sorveglianza. Il titolare è un cittadino di origine irachena di 26 anni. E' stato accertato che l'esercizio, specie nella fascia notturna, è frequentato da persone che fanno uso abituale ed eccessivo di alcol e quindi contribuiscono a creare situazioni pericolose.