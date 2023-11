Irregolarità in un ristorante cinese sulle rive, migliaia di euro di multa

TRIESTE - Un ristorante cinese sito in piazza Venezia è stato oggetto di un'ispezione dei Nas e di personale del Comando provinciale dei carabinieri nell'ambito dell'operazione "Alto impatto", volta a controllare esercizi pubblici cittadini. Nel corso dell'intervento sono state riscontrate alcune irregolarità e per questo motivo sono scattate sanzioni per diverse migliaia di euro. Il locale non è stato chiuso.