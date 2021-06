Tavolate nei ristoranti in zona bianca: nessun limite all'aperto, massimo otto persone al chiuso

Il governo avrebbe aperto alla proposta lanciata dalla Conferenza delle Regioni per potersi sedere nei ristoranti attorno ad un tavolo di otto persone e non più quattro. A riportare la notizia è l'Ansa e le fonti vicine al governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. L'operazione dovrebbe far decadere anche i limiti all'aperto. La CdR valuta inoltre, come riporta Ansa, di abolire "i limiti all'aperto anche per le zone gialle". A tal proposito lo stesso esponente leghista "si sarebbe impegnato a coinvolgere il tavolo tecnico nazionale".