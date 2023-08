Risultavano dispersi sui monti del Friuli: ritrovati al bivacco due giovani sloveni

CHIUSAFORTE - Due giovani sloveni, lui 22enne e lei 24enne, sono stati rintracciati nel tardo pomeriggio di oggi dal Soccorso Alpino dopo l'allarme dato dai familiari che non li avevano visti rientrare.

La stazione di Cave del Predil è stata attivata dal centro di Polizia internazionale di Thörl - Maglern tramite il Soccorso Alpino Sloveno tra le 16 e le 18. I soccorritori si sono portati assieme ai colleghi della Guardia di Finanza ai Piani del Montasio e qui sono stati caricati dall'elicottero della Protezione Civile per effettuare delle ricognizioni nei bivacchi in quota. I due giovani sono stati trovati incolumi al Bivacco Vuerich. Stanno intraprendendo il rientro a valle in autonomia, scendendo a piedi dal bivacco.