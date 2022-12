Trovata senza vita la donna scomparsa in zona Duino

Trovato lungo le falesie del sentiero Rilke il corpo di Alessia Bo, la donna scomparsa da tre giorni. La drammatica conferma è arrivata in queste ore, dopo che la salma è stata trovata da un operatore della guardia di finanza libero dal servizio. Sul posto anche i Carabinieri di Aurisina e di Duino e una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Opicina. Per complicazioni relative al luogo è stato necessario il recupero con il verricello dell'elicottero dei vigili del fuoco. L'auto della donna era stata trovata ieri in un parcheggio non distante.