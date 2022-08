Ritrovata a Bologna la 17enne scomparsa a fine luglio

Allegra Casizzone, la 17enne triestina che aveva fatto perdere le sue tracce a fine luglio portando via duemila euro, è stata ritrovata a Bologna dai carabinieri. I genitori avevano denunciato la scomparsa il 26 luglio. Lo ha riportato l'Ansa. Grazie ad alcune tracce ricavate dai profili social che la 17enne ha continuato ad aggiornare, i militari sono riusciti a localizzarla in un appartamento a Bologna: era ospite di un coetaneo conosciuto in queste settimane.

Allegra ha spiegato di aver speso tutto il denaro che aveva portato con sè e di non voler tornare a vivere nè con la madre nè con il padre. In accordo con i genitori, i carabinieri l'hanno quindi affidata a un centro di accoglienza per minori.