Ritrovata l'anziana scomparsa a Gorizia

GORIZIA - E' stata ritrovata l'anziana che ieri pomeriggio ha fatto perdere le sue tracce nell'area di Piuma (Gorizia), dopo essersi allontanata dalla struttura che la ospita. La donna è stata ritrovata all'interno del giardino di un'abitazione privata nella tarda mattinata in vita e apparentemente in buone condizioni fisiche. Ad aver notato la signora è stato il proprietario di casa che, dopo aver verificato che si trattava della persona per la quale ieri erano partite le ricerche, ha contattato le forze dell'ordine che si sono immediatamente recate sul luogo del ritrovamento.