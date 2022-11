Ritrovata l'auto di Giulio Donati grazie alla segnalazione di un lettore

Ritrovata grazie a una segnalazione pervenuta a Trieste Prima la Renault Clio rossa di Giulio Donati, il 64enne morto una decina di giorni fa 24 ore dopo essersi allontanato da casa. La foto è stata scattata un lettore, in via delle docce, ed è stata inviata alla nostra redazione nella mattinata di oggi, mercoledì 2 novembre. Nei giorni scorsi la famiglia aveva diramato tramite stampa l'appello per ritrovare la vettura del loro congiunto, a cui oggi un cittadino ha risposto.

Nella giornata di ieri, invece, un altro lettore ci ha comunicato di essere "quasi sicuro di aver visto questa macchina nel pomeriggio del 31 ottobre, tra le 16 e le 17, mentre transitava vicino ai pompieri di Sezana". Oggi, invece, la foto che documenta il ritrovamento, di cui la Polizia è già stata avvertita.