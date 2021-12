Ritrovata a Duino la colonnina dell’autovelox divelta a Sgonico

Ritrovato stamattina dalla pattuglia dei Carabinieri di Aurisina impegnata nel controllo del territorio il dissuasore di velocità divelto due giorni fa a Sales di Sgonico. La colonnina arancio è stata ritrovata nella boscaglia ai margini della Sp6 in località Ternova nel comune di Duino Aurisina. Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Prosecco per scoprire gli autori dell'atto vandalico. La colonnina è stata restituita al comune di Sgonico