Perde la fede nuziale in vacanza ad Umago e la ritrova grazie ad una famiglia Bolognese

Al giorno d'oggi i social e un buon cuore possono fare cose incredibili. E' il caso di Gianluca che, durante una vacanza con la moglie e la figlia, ha perso la fede ed è riuscito a ritrovarla grazie ad una famiglia bolognese.

Tutto ha avuto inizio a Umago, durante una giornata al mare. "La portavo al dito come sempre, quando improvvisamente non l'ho più vista - racconta Gianluca -. Purtroppo non me ne sono accorto subito ma dopo qualche ora, tanto era diventata parte di me. Abbiamo provato a cercarla in mare, lì dove ero sicuro di averla persa, ma le ricerche sono state vane". Così, con "la tristezza nel cuore", la famiglia è rientrata in camera.

L'indomani GIanluca e la sua famiglia sono tornati a Trieste, credendo di non poter più ritrovare quell'oggetto prezioso e pieno di significato, non sapendo però che una serie di coincidenze li avrebbe fatti ricredere. "Qualche ora dopo il nostro rientro a casa, mi ha chiamato il fotografo che, cinque anni fa, aveva immortalato il mio matrimonio - continua Gianluca -. Mi ha detto che era stato contattato da una famiglia di Bologna, che si trovava in vacanza proprio ad Umago, e che avevano ritrovato al mare una fede nuziale. La gentilissima coppia si era infatti premurata di fare una ricerca sui social con il mio nome e quello di mia moglie e, grazie anche alla data incisa, è riuscita a risalire al trailer del filmato del nostro matrimonio realizzato proprio dal nostro fotografo".

Da quel momento si sono susseguite una serie di telefonate che hanno permesso che questa storia avesse un lieto fine. "La famiglia mi ha portato l'anello la sera stessa. Avevo la pelle d'oca e gli occhi lucidi, così ho deciso di ripagarla con una piccola ricompensa, il minimo che potessi fare per un tale atto d'amore e per il valore che quell'oggetto ha per me. Chissà che da questa storia non nasca anche una bella amicizia" ha concluso.