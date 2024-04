Il lieto fine

Ritrovata a Zagabria Melissa Neri, la giovane madre dispersa

Non si avevano notizie della 24enne romagnola da martedì 23 aprile. Come riporta il Corriere di Bologna sta bene, ma è in stato confusionale. A ritrovarla è stata la madre, che era andata in Croazia a cercarla. La ragazza era partita per una vacanza il 19 aprile