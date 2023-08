LONGARE (VICENZA) - Il 72enne Pasqualino Evaristo, scomparso da casa martedì, è stato ritrovato e sta bene. Lo hanno annunciato i famigliari, gli stessi che nella giornata di ieri avevano diramato l'appello per ritrovarlo. Il 72enne è stato ritrovato in un bosco a Longare, in provincia di Vicenza e attualmente è in viaggio verso casa.