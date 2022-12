Ritrovato Fiorenzo Sincovich: si trova in un ospedale nei pressi di Monaco di Baviera

E' stato rintracciato Fiorenzo Sincovich, il 69enne residente a Trieste scomparso giovedì 22 dicembre. Si trova in un ospedale nei pressi di Monaco di Baviera, dove è stato ricoverato inizialmente per un incidente stradale non grave e in seguito per polmonite. A contattare i famigliari è stato un medico che, grazie anche alle ricerche online e gli articoli apparsi sulla sua scomparsa, è riuscito a rintracciare il figlio Emiliano.

Il sessantanovenne originario di Buie d'Istria aveva fatto perdere le sue tracce da giovedì 22 dicembre, quando era partito per l'Olanda, dove vive il figlio. Di lui non si avevano notizie da cinque giorni.