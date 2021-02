Storia a lieto fine: dopo più di un anno spunta il proprietario dell'anello ritrovato in via Galatti

Ci è voluto più di un anno ma finalmente l'anello tornerà nelle mani del suo proprietario. Si tratta di un tassista che fa sosta proprio in via Galatti, dove è stato ritrovato. L'uomo, dopo averlo riconosciuto, ha contattato l'autore dell'annuncio, Michele Luzzatto, comunicando in maniera corretta il nome e la data incisi all'interno. Una storia a lieto fine che si concluderà domenica, quando avverrà la riconsegna.