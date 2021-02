Ritrovato il giovane Steven, scomparso da quattro giorni: l'annuncio della famiglia

Il giovane Steven, che aveva fatto perdere le tracce lo scorso martedì 23 febbraio, sta bene e si è rimesso in contatto con la sua famiglia, con cui si ricongiungerà a breve. Lo comunicano a Trieste Prima gli stessi familiari, che al momento non rilasciano altre dichiarazioni e mantengono il riserbo. Il ventenne, residente a Udine ma nato a Trieste, era stato visto e geolocalizzato dai Carabinieri proprio nel capoluogo giuliano, prima a Grignano, poi in via dell'Istria.