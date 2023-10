Vigilia della Barcolana: il villaggio fa il pieno di turisti, a Trieste c'è aria di festa

TRIESTE - Migliaia di turisti, curiosi e triestini hanno animato il villaggio e le vie del centro città: curiosi, appassionati, velisti e turisti hanno pacificamente invaso le rive ammirando le grandi barche ormeggiate in Bacino San Giusto, incontrando gli equipaggi e vivendo appieno l’esperienza della Barcolana a terra, tra stand, eventi e musica. Siamo alla vigilia della regata "più grande del mondo", che per questa edizione vanta anche il titolo della regata più inclusiva di sempre. Domani, il golfo si riempirà di vele, ma l'aria di festa ha già avvolto la città. Ieri sera, le iscrizioni hanno raggiunto quota 1719, superando il numero registrato nel 2022. “Abbiamo già superato il numero di iscritti della scorsa edizione - ha dichiarato Mitja Gialuz - ed è un grande successo: l’equipaggio condiviso di Barcolana ha risposto alla nostra chiamata, centinaia di imbarcazioni stanno risalendo l’Adriatico per raggiungerci e comporre il più grande equipaggio del mondo". Attesi anche due ministri. Nel tardo pomeriggio di oggi, arriverà a Trieste il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, che domenica prenderà parte alla regata a bordo dell’imbarcazione Prosecco Doc. Domenica, invece, sarà presente a Trieste il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi che seguirà la regata e premierà il vincitore assieme al Presidente della Barcolana Mitja Gialuz.

Domani, la partenza è prevista alle 10.30 e la linea di partenza è posizionata tra Barcola e Miramare. Per quanto riguarda le condizioni meteo, secondo Osmer, nella giornata di domenica è previsto un cielo da poco nuvoloso a variabile, con una debole brezza.