Furia contro la vetrina di un bar a San Giacomo, denunciato il vandalo

TRIESTE - Un triestino del 1969 (M.M. le iniziali) è stato denunciato all'autorità giudiziaria per danneggiamento aggravato in quanto ritenuto responsabile di aver distrutto, nella notte tra il 4 e il 5 gennaio scorso, la vetrata del bar Rivo alle 19, attività di ristorazione sita al civico 19 di via del Rivo, nel rione di San Giacomo. A scovare il danneggiatore sono stati gli uomini del Nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale. Le indagini sono partite dopo la denuncia del proprietario che, la mattina del 5 gennaio, ha trovato i nove metri quadrati della vetrina infranti. Gli agenti hanno quindi scoperto che il vetro del bar era stato danneggiato da due grossi bulloni in metallo. Dopo aver acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, la polizia locale è riuscita ad individuare l'uomo, residente non distante dal luogo dei fatti. Il pubblico ministero titolare delle indagini, Lucia Baldovin, ha quindi emesso un decreto di perquisizione domiciliare dove, durante il controllo, gli agenti hanno rinvenuto (e sequestrato) quattro bulloni "di identica fattura a quelli trovati sul luogo del danneggiamento". Stando a quanto si apprende non sarebbe l'unico episodio di danneggiamento subito dall'attività di ristorazione. In quei casi, però, i presunti autori erano sempre rimasti ignoti.