Scoppia la rivolta in carcere, almeno due persone soccorse dal 118

TRIESTE - Detenuti in rivolta nel carcere di via Coroneo dal tardo pomeriggio di oggi, giovedì 11 luglio. La via è stata chiusa al traffico e ai pedoni, è stata transennata ed è presidiata dalle forze di polizia con due mezzi blindati. Sul posto anche i vigili del fuoco. Almeno due persone sono state portate fuori dalla struttura e soccorse dai sanitari del 118, intervenuti sul posto con due ambulanze. Ancora non è nota l'identità e lo stato di salute delle persone.

Alcuni detenuti si sono affacciati alle finestre e attraverso le inferriate hanno fatto cadere degli stracci incendiati. Urla dall’interno della struttura, sia dalla parte degli uomini che delle donne. “Libertà”, “Siamo stufi” e insulti ai magistrati sono alcuni dei messaggi urlati a squarciagola dai detenuti in rivolta. Da una finestra è stato lanciato un fumogeno mentre la polizia è al lavoro per sedare la rivolta. Presentit anche i carabinieri in tenuta anti sommossa e l'esercito.

Il responsabile carcere della camera penale Enrico Miscia e la garante per i detenuti Elisabetta Burla sono entrati per tentare una mediazione. Da tempo il carcere è sovraffollato e le condizioni di vita dei detenuti, specie nel periodo estivo tra cimici dei letti e caldo afoso, sono critiche. Notizia in aggiornamento