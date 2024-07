Scoppia la rivolta in carcere a Gorizia: dieci intossicati

GORIZIA - Dopo il caso di Trieste, anche a Gorizia scoppia una rivolta in carcere. Come riporta Ansa, stanotte un gruppo di detenuti ha organizzato una rivolta appiccando il fuoco ai materassi presenti nelle celle. Una decina, tra guardie e agenti di polizia penitenziaria, gli intossicati dal fumo, che sono stati portati in ospedale, non in gravi condizioni.

Sono stati gli agenti di polizia penitenziaria che hanno chiamato i vigili del fuoco dopo aver visto il fumo, e gli operatori hanno spento le fiamme in breve tempo. Alcune persone hanno poi iniziato ad accusare malori ed è intervenuto il 118, portando gli intossicati negli ospedali di Gorizia e Monfalcone. La rivolta è rientrata nel giro di qualche ora. Sul posto anche le forze dell'ordine. Appena pochi giorni fa (l'11 luglio scorso) si era verificato un fatto analogo nel carcere di Trieste.

Nel pomeriggio aveva fatto visita al carcere goriziano la deputata dem Debora Serracchiani: "una situazione di sovraffollamento a fronte di posti praticamente raddoppiati rispetto a quelli regolamentari. Questa è una struttura molto delicata: ci sono anche i cosiddetti 'detenuti protetti'. La gestione è complessa".