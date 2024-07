Notte da incubo in carcere, sette detenuti soccorsi dal 118

TRIESTE - Non solo un ricovero per overdose da metadone nel carcere del Coroneo: nella serata di ieri sono state in tutto sette le persone soccorse dal 118. Gli operatori sanitari hanno lavorato incessantemente fino alle 3 del mattino di oggi, sabato 13 luglio, a partire dalle 21 di ieri. Un continuo viavai di ambulanze, anche se in un solo caso c’è stato un trasporto al pronto soccorso. I detenuti sono stati colti da malori, in quattro casi dovuti all’assunzione di sostanze stupefacenti. Tra questi la persona portata in codice giallo a Cattinara, in overdose e crisi ipoglicemica, mentre gli altri sono stati trattati in loco. Due, invece, i malori dovuti ad altre cause e in un ulteriore caso non sono stati riscontrati problemi sanitari. Nella mattinata non ci sono stati altri interventi di soccorso.

Vige un assoluto riserbo sulla vicenda e non si sa se le sostanze siano state consumate la sera stessa oppure poco dopo la rivolta, in quanto gli effetti dell’overdose potrebbero presentarsi fino a 48 ore dopo l’assunzione. Effetti potenzialmente fatali, come potrebbe essere accaduto al cinquantenne trovato morto ieri nella sua cella, anche se le cause del suo decesso sono ancora tutte da dimostrare. Motivi per cui la polizia penitenziaria è ancora all’erta e sottoposta a impegnativi turni di lavoro per tenere sotto controllo una situazione che potrebbe esplodere nuovamente e lascia ancora interrogativi aperti.

Secondo fonti vicine all’ambiente carcerario, durante la rivolta i detenuti sono riusciti a raggiungere l’infermeria e hanno distrutto l’armadio, chiuso a chiave, dove si trovavano vari farmaci tra cui il metadone per trattare casi di dipendenza da sostanze. Va ricordato che, in quell’occasione, alcuni dei partecipanti alla protesta si sono affacciati alle finestre brandendo dei bastoni simili a spranghe, ben visibili dalla strada. La polizia penitenziaria, nelle ore seguenti, avrebbe sequestrato almeno una borsa di plastica intera con farmaci e sostanze all’interno. Non è tuttora escluso che i detenuti possano aver rubato anche dei bisturi o degli oggetti taglienti dall’infermeria. La guardia, alla casa circondariale Ernesto Mari, resta quindi alta.