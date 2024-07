"Gli allarmi lanciati sono caduti nel vuoto, il governo cambi rotta"

TRIESTE - "I nostri allarmi sono stati lanciati invano. Chiediamo modifiche al decreto appena varato dal Governo, per ridurre in tempi rapidi il sovraffollamento carcerario". Non usa mezzi termini Paolo Pittaro, garante regionale dei diritti della persona, per commentare la rivolta scoppiata nella serata di ieri 11 luglio all'interno del carcere del Coroneo a Trieste. Una protesta andata in scena a causa del sovraffollamento della casa circondariale (260 detenuti al momento rinchiusi su una capienza di 150), del gran caldo e la presenza di cimici sui materassi e nelle celle. La rivolta prende piede verso le 19. "Circa 130 detenuti hanno occupato l'infermeria, facendo man bassa sui farmaci, hanno incendiato coperte e lenzuola, allagato il settore, svuotato gli estintori e devastato i locali".

"Gli appelli cadono nel vuoto"

Non c'è stato, sottolinea Pittaro, "nessuno scontro fisico tra detenuti e forze dell'ordine, mentre sei detenuti sono stati soccorsi dal 118". Pittaro parla di "malore, intossicazione da fumo, precauzione in quanto cardiopatici. Tuttavia risulterebbe anche una overdose, forse da farmaci. "La struttura - continua il garante regionale - ha subito danni importanti e necessita ora di un attento bilancio sulla sua operatività". Ma il punto in questione è un altro: gli appelli che ormai da mesi - se non addirittura anni - vengono lanciati cadono spesso nel vuoto. Pittaro fa sapere che c'è bisogno di un intervento normativo che "ampli i termini della liberazione anticipata da 45 ad almeno 60 giorni, oltre alle possibilità delle telefonate in modo organico, non lasciandole alla benevolenza dei direttori".

"Il Parlamento modifichi il Decreto legge 92"

Insomma, si tratterebbe di "semplici ma precisi segnali da inviare alla popolazione carceraria, nel contesto di un'emergenza". Le proposte, tuttavia, sono rimaste inascoltate. "Avevamo già definito "deludente" il decreto Nordio, appena approvato dal governo e "gli interventi urgenti in materia penitenziaria non risolvono per nulla l'emergenza, mentre rinviano alcuni provvedimenti a tempi futuri", aveva scritto Pittaro, che preannuncia una conferenza stampa dei coordinatori dei garanti,

domani, presso la sala "Nassiryia" del Senato. "Chiediamo al Parlamento di apportare degli emendamenti al decreto legge 92, così da sfoltire in tempi rapidi il sovraffollamento carcerario".