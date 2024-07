Rivolta al Coroneo, il vescovo: "Situazione impressionante, bisogna agire"

TRIESTE - "Le persone sono in carcere perché non hanno rispettato la legge, ed ecco che è un controsenso se poi lo Stato non rispetta le Leggi che regolamentano il carcere e i carcerati. Ora occorre agire". Lo sottolinea, attraverso una nota stampa inviata il giorno dopo la rivolta scoppiata in carcere a Trieste, il vescovo giuliano Enrico Trevisi. "La situazione dei carcerati in Italia è impressionante, occorre invertire la tendenza di aumentare i reati a cui corrispondono pene detentive per inventare altre modalità di pene, che meglio corrispondono a quanto previsto anche dalla nostra Costituzione". Le motivazioni per le quali all'interno del Coroneo è scoppiato il caos sono ancora poco chiare, ma è evidente che alcuni temi, già emersi negli ultimi mesi, sono all'origine del malcontento.

I tanti problemi del Coroneo

"Il sovraffollamento cronico, l’inadeguatezza strutturale di molte carceri, la mancanza di personale a tutti i livelli (dalla polizia penitenziaria, agli amministrativi, dagli educatori ai direttori) sono solo alcuni dei macro problemi che si intrecciano. Io non sono il più competente per farne un’analisi e questo non è il contesto. Mi limito a dire perché dobbiamo mantenere alta l’attenzione sui carcerati, anche qui a Trieste". Ma uno dei punti che sta più a cuore al capo della chiesa tergestina è il fattore umano. "I detenuti - scrive Trevisi - sono persone assai vulnerabili: il dramma dei suicidi nelle carceri italiane (e in genere in tutte le carceri) ci dice che i detenuti sono più esposti alla disperazione, paradossalmente anche quando si avvicina la loro scarcerazione".

Non si abbandoni il personale delle carceri

Il vescovo si sofferma sulla sofferenza, non senza però sottolineare come all'origine della condizione dei detenuti vi sia il mancato rispetto della legge. "I reati commessi vanno perseguiti - continua -. Ma, appunto, parliamo di persone, la cui dignità umana permane, una dignità ferita, per la quale occorre impegnarsi in processi di riabilitazione-rieducazione e, dove possibile, di riparazione in favore delle vittime e delle comunità. Non dimentichiamoci delle possibilità della “giustizia riparativa”, che è una opportunità importante introdotta dalla “riforma Cartabia” (d.lgs 150, del 10 ottobre 2022) per restituire dignità e cittadinanza non semplicemente “pagando” ma ricostruendo quel che, violando persone o beni, è stato infranto". C'è necessità, chiude Trevisi, di "aprire il confronto e agire subito per allentare la disperazione nei carcerati e la fatica immane del personale che lavora nelle carceri: personale che non possiamo abbandonare nella gestione di tensioni esplosive e ingestibili".