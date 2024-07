Rivolta Coroneo, Sappe: “Manca personale, i detenuti si sentono abbandonati”

TRIESTE - Detenuti ammassati in cella, bagni a vista e materassi per terra, oltre a una carenza di organico non solo nella polizia penitenziaria, ma anche tra tutto il personale carcerario. Secondo il segretario regionale del Sappe, Giovanni Altomare, è una situazione che si protrarrebbe da tempo e che avrebbe causato una tensione così alta da scaturire nella rivolta carceraria al Coroneo. Non trova invece riscontro, secondo l’esponente del sindacato, la voce di corridoio che parla di un diverbio nella sala colloqui come scintilla che avrebbe innescato i disordini. “Non mi risulta nessun diverbio”, spiega Altomare, mentre ci sarebbe “una situazione di sovraffollamento” che “non fa bene a un paese civile, non è esempio di legalità. Sono tensioni che aumentano e poi basta uno screzio qualunque a innescare la miccia”.

Le condizioni descritte da Altomare sono impressionanti: “è come se in una casa fatta per cinque persone ne abitassero 15, ci sono materassi per terra, a volte capita che anche nove persone debbano usare un bagno solo. Ci sono anche celle singole in cui il bagno è a vista, ma queste stanze vengono a volte occupate da due persone quindi non c'è un minimo di privacy. Tutta questa situazione di disagio abitativo, anche tra persone di religioni ed etnie diverse si unisce al caldo estivo, senza aria condizionata”.

In situazioni come questa gli agenti di polizia penitenziaria sono costretti a turni massacranti e “vengono meno i diritti civili del personale, c’è qualcuno che lavora per quasi 18 ore di seguito in queste ore difficili. Bisogna incrementare il personale perché in Italia abbiamo 6mila unità in meno rispetto a quanto previsto dalle piante organiche, quest’anno saranno in 500 ad andare in pensione e gli arruolamenti non bastano a coprire tutti questi posti”. Una carenza che vale anche "per i profili professionali di tutti gli operatori penitenziari, che vanno aumentati, dagli educatori agli assistenti sociali agli psicologi. Se non ci sono colloqui con i detenuti loro soffrono perché si sentono abbandonati. E’ un problema se qualcuno chiede un colloquio con lo psicologo e viene fissato dopo una settimana”. A volte, infatti, queste persone soffrono di problematiche psicologiche importanti, e in questi casi “non dovrebbero stare negli istituti ma nelle Rems”, o comunque “ci vorrebbero delle sezioni adatte con personale specializzato per gestire questo tipo di problemi”.