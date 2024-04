Rivolta al Cpr di Gradisca, tre agenti feriti di cui uno grave

GRADISCA D'ISONZO - Rivolta, ieri pomeriggio, al Cpr di Gradisca d’Isonzo che ospita 90 stranieri irregolari. Feriti tre agenti, uno in modo grave. Tutto sarebbe cominciato nel primo pomeriggio, quando tre trattenuti di origine magrebina avrebbero dato in escandescenza. Gli agenti intervenuti hanno dovuto ricorrere all'uso dei lacrimogeni. I trattenuti del centro hanno sfondato le barriere di contenimento per cercare di uscire dalla struttura. Nel sedare la rivolta tre poliziotti sono stati feriti, uno dei quali raggiunto da una grande lastra di plexiglass che gli è stata lanciata contro. L’agente sarebbe riuscito a scansarsi in extremis e così a non farsi colpire alla testa, ma uno spigolo lo avrebbe colpito a una coscia aprendovi uno squarcio. La rivolta è stata sedataA quanto riportato dalla questura nessuno degli ospiti avrebbe riportato delle ferite.