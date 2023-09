Rotta balcanica, Roberti: "Sospendere Schengen"

TRIESTE - "La Francia non è che sta blindando ora i confini, ma dal 2015 ha sospeso Schengen. Io credo, e penso sia qualcosa di doloroso per la nostra regione, che in questo momento l'unico strumento a nostra disposizione sia fare lo stesso: chiedere una sospensione dell'area Schengen. I numeri ci stanno dicendo che, nonostante l'allargamento dell'area Schengen, con l'ingresso della Croazia il primo gennaio di quest'anno, la situazione non solo non è cambiata, ma è peggiorata". Lo ha dichiarato l'assessore regionale all'Immigrazione, Pierpaolo Roberti, a margine della presentazione di Trieste Next 2023, commentando l'inarrestabile flusso di arrivi dalla rotta balcanica, a seguito degli annunci della Francia e di Germania di uno stop alla redistribuzione dei richiedenti asilo. Per Roberti "non c'è nessun filtro" e i numeri dicono che "le persone non vengono fermate nè in Croazia né in Slovenia", quindi "non ci resta altro che fare quello che sta facendo la Francia dal 2015, ovvero chiedere - dato che non è una competenza regionale - una sospensione di Schengen".

Sul tema dei minori stranieri non accompagnati, Roberti ha ricordato che "il Governo sta lavorando sul tema con delle nuove norme. L'auspicio è che vengano approvate il prima possibile". Un tema che, come spiegato da Roberti, "segue una normativa completamente diversa rispetto a quella dei richiedenti asilo" ed è "molto più difficile da affrontare, in quanto di competenza esclusiva dei sindaci e l'unica autorità che ne gestisce le sorti è il Tribunale dei Minori". "Nella regione Friuli Venezia Giulia, si sta verificando una situazione paradossale - ha aggiunto -. Mentre i sindaci locali faticano a trovare posti liberi per collocare minori stranieri non accompagnati, più di 200 minori stranieri non accompagnati di competenza di comuni di altre regioni sono stati mandati sul nostro territorio regionale. Riteniamo sia una cosa inaccettabile. A differenza dei richiedenti asilo, che non possono essere trasferiti in Fvg poiché considerato territorio di primo ingresso, anche se formalmente non lo è, per i minori non c'è alcuna restrizione, a causa di una legge che oggettivamente va cambiata, per questo ci stiamo muovendo in questo senso affinché si cambi il prima possibile".