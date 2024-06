Silos, Roberti: "Disponibilità Ostello Scout potrebbe essere immediata"

TRIESTE - “Penso che la disponibilità del sito sarà immediata”, lo ha dichiarato l’assessore regionale alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, a margine di una cerimonia, in merito all’Ostello Scout di Campo Sacro, che “adesso passa formalmente alla Prefettura con con un atto concessorio e immagino potrà anche essere adibito immediatamente all’ospitalità delle persone con dei moduli, provvisoriamente, nell’attesa di compiere tutti i lavori necessari che servono per mettere in sesto quella zona”.

Pochi giorni fa il sindaco Dipiazza ha firmato l’ordinanza di sgombero del Silos, e l’ostello di Campo Sacro, oggetto di lavori non ancora completati, è stato da tempo designato quale struttura per dare accoglienza ai migranti che dovranno abbandonare la struttura fatiscente di via Gioia. L’esecuzione dei lavori, ricorda Roberti, “non è una questione che spetta alla Regione, noi abbiamo seguito dal punto di vista politico aiutando e coordinando” nella ricerca della “soluzione più efficace per risolvere il problema, ma stiamo parlando di un immobile del Comune”.

Secondo l’assessore questa è “la soluzione più adatta, perché il mercato del Silos era già oggetto di un accordo di programma e quindi la nuova proprietà, che sta trattando per l’acquisto dell’immobile Silos, acquista sia l’immobile che tutto quello che c’è dietro, compresi gli accordi di programma che evidentemente ci sono. Dall’altro lato riteniamo che una concentrazione così ampia in centro città non sia utile, l’ostello scout c’era già ed era utilizzato in questi anni con questo scopo”.