Roberti su Cpr di Gradisca: "critiche infondate, sovraffollamento mai raggiunto"

TRIESTE - L’assessore regionale alla sicurezza Pierpaolo Roberti risponde alle affermazioni di alcuni esponenti politici in merito a quanto accaduto al Cpr di Gradisca d’Isonzo quando, durante una protesta all’interno della struttura, un gruppo di dieci persone ha tentato la fuga: durante il tentativo un giovane era caduto dal tetto procurandosi la frattura del femore. L’uomo non sarebbe in pericolo di vita ma resta ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della misericordia di Udine.

La replica

In risposta a chi ha affermato che il centro di Gradisca risulta perennemente sovraffollato, Roberti replica: “La capienza dei Cpr non è di 250 posti ma di 150: numero mai raggiunto per altro a Gradisca. Spiace naturalmente per chi si è fatto male, ma ciò è accaduto non perché vi siano situazioni di capienza al limite, ma semplicemente perché chi è rinchiuso all’interno dei Cpr, spesso con pesanti precedenti penali e comunque sempre con un decreto di espulsione, cerca di scappare per vivere nella clandestinità o peggio ancora per continuare a delinquere”.