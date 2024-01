Muore 13 giorni dopo l'incidente sul lavoro, Roberto Conci è l'ennesima vittima

TRIESTE - Roberto Conci è morto. Il quarantaseienne trentino che lo scorso 17 gennaio era stato ricoverato prima all'ospedale di Gorizia e poi a Cattinara in seguito ad un incidente avvenuto al poligono di tiro dei carabinieri del capoluoogo isontino, non ce l'ha fatta. Il decesso è avvenuto ieri martedì 30 gennaio. Conci viveva a Fraveggio, nel comune di Vallelaghi, assieme alla moglie Tiziana e ai due figli di 13 e 7 anni. Le sue passioni erano i motori e lo sport, soprattutto la mountain bike con cui affrontava le salite e i sentieri del suo Trentino. L’amore per la famiglia, il lavoro, gli amici.

Sui social, Marco Ianes lo ha ricordato così: “Ciao Roberto. Mi rimarrà il ricordo di un percorso di vita, fatto di lavoro, di condivisione di momenti impegnativi che ci hanno visto lavorare insieme all’inizio delle nostre attività e per molti anni di impianti progettati e realizzati insieme. Il tuo sorriso, la tua ironia sempre presente, anche nei momenti difficili, la tua professionalità, la tua amicizia, mi rimarranno sempre nel cuore. Un abbraccio”.

Così, invece, Nicola Lorenzoni: “Non si può morire sul lavoro. Ciao Roberto amico mio, ricorderò sempre le tue battute. La tua passione per la bici, le tue risate. Non so più che dire... ciao”. Parole che fanno eco a quelle utilizzate da Adriano Stabili: “Ciao Roby, eri una di quelle persone solari con le quali scambiare anche solo due parole ti faceva star bene. Che tu possa continuare a vegliare sulla tua amata famiglia. Cieli blu!”.E si tratta di solo alcune delle tante frasi di affetto e cordoglio che giungono in queste ultime ore. Come ultimo gesto, la famiglia ha autorizzato la donazione degli organi di Roberto.