L'acqua del distributore gli provoca bruciori allo stomaco: assessore in ospedale

E' finito in ospedale dopo che la bottiglietta d'acqua che aveva comprato in un distributore di bibite gli ha procurato forti ed immediati bruciori di stomaco. Vittima di un "caustico" incidente è l'assessore alle Attività Produttive di Gorizia, Roberto Sartori. Dopo aver bevuto un sorso d'acqua, Sartori si è subito sentito male ed ha chiesto l'aiuto dei soccorsi. L'assessore si è poi recato in ospedale con tanto di bottiglietta incriminata. La macchinetta è stata temporaneamente sigillata e l'acqua in vendita è stata sostituita. Sartori ha riportato lievi lesioni allo stomaco.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.