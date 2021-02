Incendio nella notte a Fogliano, le fiamme divorano gli uffici della Ro.Bi.Car

Alle 4 di questa notte i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Monfalcone supportata da due autobotti, una proveniente dal distaccamento aeroportuale di Ronchi del Legionari e una proveniente dalla sede centrale del capoluogo isontino, per l’incendio della costruzione adibita ad ufficio della Ro.Bi.Car, rivenditore di autoveicoli con sede a Fogliano di Redipuglia. Appena giunta sul posto, una parte della squadra ha iniziato le operazioni di spegnimento delle fiamme mentre gli altri colleghi hanno provveduto a spostare alcune autovetture che si trovavano nei pressi della struttura incendiata, evitando il loro coinvolgimento nell’incendio. Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio. Le cause del rogo, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento. L’intervento si è concluso alle ore 10.30.