Il Rossetti si scatena e si traveste con il Rocky Horror Picture Show

Il Rocky Horror Picture Show non smette di incantare e scandalizzare anche a distanza di cinquant’anni. Il Rossetti ha ospitato ieri sera una delle tre tappe italiane di questa grande produzione internazionale, che ha fatto letteralmente saltare sulla sedia un pubblico intergenerazionale. Come da mezzo secolo a questa parte, i fan vestiti (e travestiti) come gli attori hanno diviso una gremita platea con gli abbonati di lungo corso (e di una certa età), e il consenso è stato caldo e uniforme, con il Politeama trasformato in una grande discoteca nel bis finali.

Uno spettacolo che, con interpreti di caratura, ha ricalcato senza sbavature la pellicola originale (la più proiettata di tutti i tempi, così dicono) forse ripulendola da alcuni particolari “hot” presenti in altre versioni e addolcendo il finale. Lieto fine anche per un brutto imprevisto in platea: una spettatrice si è sentita male e lo spettacolo è stato interrotto per chiamare i soccorsi. Fortunatamente la signora si è sentita meglio dopo qualche minuto ed è uscita dalla sala con le sue gambe, prima dell’arrivo dei sanitari.

Tornando al Rocky Horror Picture Show, In tempi in cui la libertà sessuale è andata oltre lo sdoganamento, la storia dello scienziato pazzo travestito che viene da un’altra galassia continua a trascinare lo spettatore in quella zona rossa che sta tra tra la provocazione e la comicità demenziale. Anche nel 2022 non sono mancati commenti scandalizzati tra i più anziani, ma gli stessi sono poi usciti col sorriso.

La piece era in lingua originale ma il bilingue Stefano Guerriero, nei panni del narratore, ha fatto da trait d’union col pubblico italiano, preparatissimo a intervenire e interrompere il copione (come da tradizione). Il narratore li ha spiazzati a sua volta, rispondendo con inedite gag in italiano.

A farla da padrone le intramontabili hit di Richard O’Brien, suonate e riarrangiate dal vivo da una band impeccabile. Su tutti gli interpreti regna incontrastato il Frank’n Furter di Stephen Webb, vero animale da palcoscenico, che è riuscito a liberarsi del “fantasma” di Tim Curry (inarrivabile nel film) per reinterpretarlo in maniera personale e convincente. Si sono distinti anche Richard Meek, che interpreta da oltre 10 anni il ruolo di Brad (e si vede) e una pepata Haley Flaherty (Janet).

Un personaggio in genere “monolitico” come la creatura - oggetto Rocky si è rivelato molto espressivo nell’interpretazione di Ben Westhead, attore e personal trainer. Tra gli altri interpreti un giovane e squillante Kristian Lavercombe, una straordinaria Darcy Finden (Columbia), e Joe Allen nel triplice ruolo di Eddie, Dr. Scott e uno dei “phantom”. Suzie Mc Adam (Magenta), ha degnamente portato a termine il non facile compito di aprire e chiudere lo spettacolo con “Science fiction - Double Feature”.

"The Rocky Horror Picture Show" è diretto da Christopher Luscombe e presentato da Alveare produzioni in collaborazione con trafalgar theatre productions.

Lo spettacolo replica alla Sala Assicurazioni Generali alle ore 20.30 dal 25 al 30 ottobre. Biglietti e prenotazioni sul sito www.ilrossetti.it.