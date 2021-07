Roger Federer e Thierry Henry in vacanza a Lussinpiccolo

Il fuoriclasse elvetico e sua moglie Mirka sono stati fotografati in un ristorante a Lussinpiccolo in compagnia del suo allenatore Ivan Ljubičić e dell'ex attaccante della Francia Thierry Henry

Dopo aver annunciato la sua rinuncia ai giochi olimpici a causa di un problema al ginocchio, Roger Federer ha deciso di godersi una vacanza in Croazia. Come riportato dal media croato 24sata, il fuoriclasse elvetico e sua moglie Mirka sono stati fotografati in un ristorante a Lussinpiccolo in compagnia dell'allenatore Ivan Ljubi?i? e dell'ex attaccante della Francia Thierry Henry.