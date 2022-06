Le avances, lo scippo e la fuga: colpo da 100 mila euro in pieno centro

TRIESTE - L'avrebbe circuito con delle avances, sfilandogli l'orologio da decine di migliaia di euro e salendo a bordo di una automobile parcheggiata con il motore acceso in via San Spiridione, pronta a svanire nel nulla. E' successo nella centralissima via San Nicolò a Trieste, verso le 10:30 di oggi 28 giugno. Il colpo sarebbe stato messo a segno da una avvenente ragazza dell'est "vestita di bianco" che, individuata la preda, si è avvicinata con l'obiettivo di scippare all'uomo l'orologio di lusso. La vittima è un anziano che, secondo prime ricostruzioni, avrebbe tra i 70 e gli 80 anni.

La ragazza - come da testimonianze raccolte da TriestePrima - avrebbe messo le mani ai polsi all'uomo. "Potremmo frequentarci, che ne dici", così una delle proposte fulminee che la ragazza avrebbe avanzato all'uomo. Neanche il tempo di accorgersi del fatto ed ecco che l'orologio viene sfilato con maestria e lei, giovane, già in fuga verso la macchina che l'attende a pochi metri dal luogo. Un episodio rapidissimo, dove in pochi si sono accorti del furto. L'uomo ha quindi iniziato a gridare "al ladro" ed alcuni esercenti sono usciti dai negozi, tentando di fermare la ladra, senza riuscirci.

Secondo quanto apprende TriestePrima, l'orologio sarebbe un Rolex Daytona Paul Newman che, oltre all'alto valore commerciale, per la persona in questione possiede anche un valore affettivo inestimabile. Sul posto è arrivata la Squadra Volante della questura di Trieste che procede nelle indagini e conferma l'episodio. Non si sa se i ladri siano ancora in fuga o se siano già stati presi. La notizia rimane in aggiornamento.