Gli fa proposte sessuali e poi gli ruba il Rolex: ladra a luci rosse in azione fuori dal cimitero

Lo ha avvicinato per fargli delle proposte sessuali e, con l'inganno, gli ha rubato il Rolex. E' successo questa mattina intorno alle 11, a Duino. Lo ha riportato Telefriuli. La vittima, un pensionato del posto, era appena uscita dal cimitero, dove si era recato per pregare sulla tomba della moglie defunta. Una volta fuori, è stato avvicinato da una giovane che gli ha proposto di trascorre qualche momento di intimità. L'uomo l'ha da subito rifiutata e allontanata, ma non è servito a nulla: la donna è comunque riuscita a sfilargli il Rolex. Dopo essersene accorto, il pensionato ha allertato il Nue 112.