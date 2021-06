Rompe gli specchietti delle auto in uno scatto di rabbia: denunciato minorenne

È successo in via del Lazzaretto Vecchio. Qualche ora prima una Volante ha soccorso in via Carducci un triestino del 1970 disteso a terra in palese stato di alterazione alcolica e con un cane al seguito

Ieri sera, in via Lazzaretto Vecchio, un minorenne ha danneggiato per uno scatto d’ira due specchietti di due autovetture in sosta ed è stato denunciato, mentre qualche ora prima una Volante ha soccorso in via Carducci un triestino del 1970 disteso a terra in palese stato di alterazione alcolica e con un cane al seguito. Infastidito della presenza degli operatori, si è rifiutato di fornire le proprie generalità. E’ stato deferito in stato di libertà alla locale Procura della Repubblica ed è stato sanzionato per ubriachezza.