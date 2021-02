Maxi investimenti nell'edilizia scolastica di Trieste: in arrivo oltre 70 milioni dalla Regione

Non solo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di Trieste ma anche per l'efficientamento energetico e termico. Tra le scuole coinvolte il Galilei, il Volta e il Deledda Fabiani

"Saranno investiti oltre 70 milioni di euro per gli edifici scolastici pubblici nell'ex provincia di Trieste: 39 milioni per gli istituti superiori e oltre 32 per tutte le altre scuole. Saranno utilizzati non solo per la messa in sicurezza degli edifici scolastici di Trieste ma anche per l'efficientamento energetico e termico. Questo vuol dire che nei prossimi anni avremo delle scuole sicure”. Lo ha dichiarato l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti, parlando dei contributi regionali

“Il primo contributo – ha precisato l'assessore all'istruzione Alessia Rosolen - riguarda 25 scuole di secondo grado per circa 8600 studenti, e il resto è lo scorrimento di graduatoria di interventi puntuali previsti in tutte le scuole di ogni ordine e grado. Gli interventi saranno finanziati con modalità diverse. Si tratta di 19 milioni di euro già programmati, ai quali andranno aggiunti 6,6 milioni di euro che rappresentano la seconda tranche di un finanziamento ministeriale in arrivo nei prossimi giorni. Inoltre ci sono i 14 milioni di euro che l'Amministrazione regionale ha già messo in campo direttamente per i fabbisogni di quasi tutti gli istituti di Trieste".

"Saranno effettuati - ha precisato Rosolen - interventi di adeguamento a tutte le normative antincendio e antisismiche, il rifacimento di coperture delle facciate, la sostituzione di serramenti e altro. Tutti interventi che riguardano la scuola Dante e l'istituto Volta, oltre al liceo Preseren in Strada di Guardiella, il Galilei per l'adattamento funzionale degli edifici e il Deledda Fabiani". Tra le idee in corso di valutazione c'è anche quella di progettare la piscina del Da Vinci: "stiamo immaginando un concorso di idee in collaborazione con l'Università" conclude l'assessore.