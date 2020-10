Covid: al via il servizio informativo per le scuole

"Da domani saranno attivi, con orario dalle 9 alle 13 da lunedì a sabato, il numero telefonico 0432 926500 e la mail covid.scuole@protezionecivile.fvg.it riservati a presidi e docenti per avere informazioni specifiche sull'emergenza Covid-19". Lo hanno annunciato il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, e l'assessore regionale all'Istruzione, Alessia Rosolen, evidenziando che "a garantire il servizio sarà personale sanitario e regionale assieme a funzionari messi a disposizione dell'Ufficio scolastico regionale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Questo nuovo servizio rivolto al mondo della scuola - ha spiegato Riccardi - si aggiunge agli altri strumenti già messi al servizio della cittadinanza per garantire una corretta informazione su temi delicati come quelli collegati al Covid-19: il Numero unico per le emergenze-112 e il Numero verde 800 500 300 della Protezione civile Fvg riservato all'emergenza Coronavirus e in particolare alle misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri".