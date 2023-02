Dopo il film con Hugh Jackman va in scena al Rossetti "Il figlio"

Il 13 e 14 febbraio al Politeama Rossetti, Cesare Bocci, Galatea Ranzi e Giulio Pranno sono i genitori dell’adolescente al centro de “Il figlio” di Florian Zeller, candidato a sei premi Molière, successo teatrale a Londra e New York e proprio in questi giorni uscito anche nelle sale cinematografiche nell'omonimo film con Hugh Jackman. Diretti da Piero Maccarinelli gli interpreti restituiscono una storia attuale e vera, che tocca il cuore a chiunque abbia un figlio adolescente.

Trama

Nella generazione dei quarantenni, Florian Zeller brilla fra i più accreditati drammaturghi europei. Parigino, anche regista e sceneggiatore, racconta la contemporaneità attraverso una scrittura semplice, ma profondamente incisiva, e maneggiando con proprietà sia lo humour più acceso (in commedie come “La verità”), sia le architetture dell’introspezione e dell’emozione, come accade nella trilogia di cui fa parte “Il figlio”. Dopo aver riscosso successo firmando qualche stagione fa “Il padre” (applaudito anche al Rossetti) con Alessandro Haber nel ruolo del titolo, il regista Piero Maccarinelli ritorna a Zeller con “Il figlio”. Il testo - candidato a sei premi Molière, successo teatrale a Londra e New York, e che proprio in questi giorni è presentato anche in Italia nella sua versione cinematografica con Hugh Jackman, Laura Dern e Vanessa Kirby - racconta con sottigliezza e tensione le incomprensioni generazionali, gli egoismi, l’incomunicabilità nella famiglia di Nicola, attorno alla cui dolorosa adolescenza tutto ruota.

La storia è comune: i genitori di Nicola sono divorziati, il padre ha una nuova compagna e un figlio piccolo. L’ex moglie lo interpella quando scopre che Nicola iscritto all’ultimo anno di liceo, non va più a scuola, mostra i sintomi di una depressione adolescenziale e desidera abitare con la nuova famiglia paterna. Il padre a quel punto decide di cambiare la scuola a Nicola e si dà da fare per quanto può per ridargli il gusto di vivere. Ma nemmeno così il ragazzo trova serenità… Lo spettacolo diviene anche uno specchio importante per i giovani che si riconoscono nel mal d’anima di Nicola, personaggio cui dà vita in modo molto convincente un giovane volto noto del cinema e delle fiction come Giulio Pranno.

Lo spettacolo va in scena il 13 e 14 febbraio alle ore 20.30 alla Sala Assicurazioni Generali del Politeama Rossetti. I posti disponibili si acquistano alla Biglietteria del Politeama Rossetti, negli altri punti vendita e circuiti del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia o tramite il sito del Teatro www.ilrossetti.it. Informazioni allo 040.3593511