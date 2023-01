Record storico di incassi per il Rossetti: oltre due milioni in tre mesi

Il Rossetti raggiunge un record storico di incassi nel primo trimestre della stagione: lo ha dichiarato il presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia Francesco Granbassi a una conferenza stampa questa mattina. “Questo inizio di stagione - ha spiegato Granbassi -, è stato il più brillante di tutti nella storia del teatro, con 2 milioni e 250mila euro. Per trovare qualcosa di analogo bisogna andare al 2012 ma siamo a numeri ben distanti da quelli di questa stagione. Il tutto con un bilancio in positivo tra costi sostenuti e ricavi”.

Nei mesi da ottobre a dicembre, è stato spiegato, sono stati venduti biglietti per gli spettacoli del Rossetti anche a Londra, in Australia, a Istanbul, Vienna, Monaco e altre località estere, “a conferma del fatto - sostiene Granbassi - che il Rossetti è un punto d’attrazione ben al di là della regione. Anche il riscontro di pubblico è stato eccezionale, con il numero record di 66mila presenze. Un dato eccellente, in tre mesi il numero è stato superiore a stagioni intere del passato”.

Successo anche per le trasferte: spettacoli che sono stati rappresentati prima all’interno del Politeama sono stati poi portati in vari teatri italiani. Tra questi il Mercante di Venezia, prodotto da Paolo Valerio, che ha aperto la stagione e che, è stato spiegato, sta ottenendo “il tutto esaurito in tutta Italia”. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il direttore artistico Paolo Valerio, l’assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli e il vicesindaco con delega ai teatri Serena Tonel. Tra i prossimi spettacoli sono in programma la “Maria Stuarda” di Shiller con Laura Marinoni ed Elisabetta Pozzi, il ritorno di “Magazzino 18” con Simone Cristicchi nel suo decennale, e il musical “Priscilla”.