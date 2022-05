Galleria piazza Foraggi, la chiusura si avvicina: al via i lavori per la rotatoria

Si avvicina la chiusura della galleria di Montebello e nel corso della notte inizieranno i lavori per la realizzazione della rotatoria temporanea di largo Pestalozzi, che sarà il principale intervento per garantire la viabilità alternativa dei mezzi privati e pubblici in previsione della chiusura. Si raccomanda la massima cautela nell’affrontare un incrocio che viene modificato radicalmente nel suo assetto per consentire agli autobus di effettuare le manovre in sicurezza. Il riassetto sarà visibile ai cittadini già domattina, mercoledì 11 maggio.

Si ricorda che l’imminente chiusura della galleria prevede i seguenti itinerari alternativi suggeriti:

Piazzale Valmaura – via Valmaura – GVT – Rive. È il primo filtro per il traffico proveniente da sud della città e diretto in zona Rive. Questo è l’itinerario alternativo migliore.

Via dell’Istria – Largo Pestalozzi – Via Molino a Vento – Piazza Garibaldi. E’ la principale alternativa per le linee bus che graveranno in maniera considerevole su questo percorso.

Via dell’Istria – Largo Pestalozzi – Campo San Giacomo – Gallerie. Questo itinerario è utile per raggiungere l’area di Piazza Vico e Piazza Goldoni;

Via dell’Istria – Marenzi – Strada di Fiume – Svincolo Ippodromo – Piazzale de Gasperi. Questo itinerario consentirà di raggiungere la zona Foraggi/Piccardi/D’annunzio.