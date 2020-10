Rotta balcanica: 20 migranti rintracciati a Muggia nonostante la “clausura” slovena

Sono 20 i migranti rintracciati oggi dalla Polizia di frontiera nella zona confinaria di Muggia. Si tratta di tre nuclei famigliari con bambini piccoli, tutti di nazionalità afghana. Nonostante i rigidi provvedimenti messi in atto dalla Slovenia, la rotta balcanica sembra quindi ancora in fermento. In corso il trasporto dei migranti al presidio di frontiera di Fernetti per la procedura di identificazione.

