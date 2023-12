Inseguimenti e blocchi stradali, raffica di passeur arrestati

CAPODISTRIA (Slovenia) - Straordinari per la polizia slovena nei giorni che precedono il Natale. Tre i passeur arrestati dal personale della questura di Capodistria in diversi tratti stradali della viabilità alle spalle di Trieste. Si tratta, rispettivamente, di un giovane moldavo di 18 anni, due cittadini siriani di 21 e di 34, e un bosniaco di 47 anni. Gli agenti di polizia li hanno arrestati a Podnanos, Ilirska Bistrica e Crni Kal nelle giornate del 22 e 24 dicembre. Nel primo caso il passeur moldavo è stato intercettato dopo aver tentato la fuga lungo l'autostrada. L'alt era stato intimato nei pressi di Postumia, ma l'uomo alla guida non si è fermato. La polizia si è quindi lanciata in un inseguimento finito proprio sotto il monte Nanos. Nel furgone - con targa ungherese - erano stipati sei cittadini bengalesi. Uno era all'interno del bagagliaio.

Nella notte del 24 dicembre i poliziotti hanno invece fermato due macchine con targa tedesca, condotte da due siriani rispettivamente di 21 e 34 anni. Dentro una delle autovetture erano nascosti cinque migranti, anche loro di nazionalità siriana. Tutti e cinque hanno presentato domanda di protezione internazionale. Poco prima delle 14 della vigilia di Natale gli agenti della questura di Capodistria hanno intercettato una macchina con targa slovena e guidata da un bosniaco di 47 anni. Nell'auto quattro cittadini siriani che hanno presentato domanda di protezione internazionale.