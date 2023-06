Trafficanti lungo la rotta balcanica, altra raffica di arresti

TRIESTE - Quattro passeur sono stati arrestati dalla polizia di frontiera a Trieste tra il 29 maggio e il 2 giugno. I fermati (tutti di età compresa tra i 26 e i 35 anni), sono rispettivamente di nazionalità romena, turca, serba e croata e dovranno rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ventiquattro i migranti (cittadini turchi e afghani) fatti giungere in Italia dai quattro trafficanti (N.I.A., B.A., L.R. e M.S. le iniziali). La metà delle persone giunte a Trieste sono minorenni di età compresa tra i due e i 17 anni; l’altra metà era costituita prevalentemente da giovani adulti. I veicoli su cui hanno viaggiato i migranti sono stati posti sono sequestro al termine delle attività di polizia. Alcuni migranti, tra cui una famiglia con due bambini, hanno espresso l’intenzione di chiedere la protezione internazionale.

Gli arresti

Il primo arresto è avvenuto la sera del 29 maggio nei pressi di Montedoro. Il passeur di origine romena aveva appena accompagnato nove cittadini afghani, tra cui anche bambini. Nello stesso giorno ulteriori tre arresti sono avvenuti a Dolina. Il giorno seguente è Prebenico la località in cui viene arrestato un trafficante. Questa volta è turco e si è reso responsabile di aver accompagnato in Italia (dentro ad un furgone con targa croata) quattro suoi connazionali. Il giorno dopo il teatro delle operazioni si sposta a Ricmanje (San Giuseppe della Chiusa). Qui il fermo avviene ai danni di un uomo serbo che, alla guida di una autovettura con targa slovena, aveva appena trasportato sette persone di nazionalità turca, tra cui anche bambini. Infine il 2 giugno, a Pese, è stato arrestato un passeur croato sorpreso mentre trasportava in Italia una famiglia turca.