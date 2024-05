Trafficanti di esseri umani, raffica di arresti, tra i migranti anche sette cinesi

CAPODISTRIA - Nella tarda serata di ieri 13 maggio la polizia slovena ha arrestato tre giovani passeur accusati di aver trasportato illegalmente 33 migranti. Gli episodi sono avvenuti in meno di tre ore e hanno coinvolto un cittadino turco di 45 anni, un ucraino di 27 e un ventottenne marocchino. Nel primo caso (avvenuto nella località di Starod, al confine tra Croazia e Slovenia) il turco è stato sorpreso mentre trasportava, all'interno del semirimorchio, 21 persone. Sette i cittadini di nazionalità cinese e 14 i turchi. Dopo circa un'ora e mezza, nei pressi dell'area di servizio di Risnik, il ventisettenne ucraino (con status regolamentato in Ungheria) è stato fermato con a bordo sei cittadini siriani. In ultimo, nella zona di Planina, il passeur marocchino (alla guida di un'autovettura con targa francese) è stato arrestato per aver trasportato sette stranieri, cittadini libici, marocchini, tunisini, afghani e turchi.