Altro arresto sulla rotta balcanica, in cella passeur serbo, dentro al furgone 15 migranti

CRNI KAL (Slovenia) - Un altro trafficante di migranti è finito in manette. Nella tarda serata di ieri 14 dicembre, gli agenti della questura di Capodistria hanno tratto in arresto un cittadino di nazionalità serba con l'accusa di aver illegalmente trasportato e fatto entrare in Slovenia 15 cittadini di origine irachena. L'uomo si trovava alla guida di un furgone Renault Trafic ed è stato fermato nella zona di Mosti?je, nrei pressi di Crni Kal, a due passi dalla frontiera con l'Italia. Nelle ultime 24 ore gli agenti di polizia di Capodistria hanno rintracciato 95 persone.