Migranti, altri due passeur in manette, in sei mesi oltre 2000 arrivi a Trieste

TRIESTE - Il primo aveva stipato ben 17 migranti all'interno del Mercedes Vito, mentre il secondo ne aveva ben 21. Sono finiti in manette per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina due passeur, rispettivamente un giovane di nazionalità serba e un 46enne sloveno. I due sono stati fermati questa settimana dalla polizia del Dipartimento di Capodistria, intenti a trasportare migranti verso l'Italia. Il cittadino serbo è stato fermato ad inizio settimana a Lokev, tra le prime località oltre il valico di frontiera di Basovizza. Dentro al furgone c'erano cittadini di nazionalità turca.Nel secondo caso invece (avvenuto il 22 giugno) poco prima delle 9 del mattino gli agenti hanno intercettato un furgone con targa slovena vicino a Seno?e?e. Tutti i migranti trovati al suo interno hanno chiesto protezione internazionale.

I numeri da inizio anno

Negli ultimi sette giorni la polizia slovena ha intercettato 222 migranti, di diverse nazionalità. Per quanto riguarda invece la rotta balcanica che arriva in Italia, anche oggi 24 giugno a Fernetti sono presenti numerosi migranti (di nazionalità afghana e bengalese). Da inizio anno (il conteggio è relativo al periodo da gennaio a fine maggio), i migranti rintracciati a Trieste sono oltre 2000. Solo nel mese di maggio gli arrivi sono pari a poco meno di 700. Nella mattinata di oggi Ics e Caritas hanno convocato una conferenza stampa per fare il consueto punto annuale sull'accoglienza. Una novità è data dall'eliminazione del tampone che da giugno non è più obbligatorio. Tuttavia il numero di positivi registrati a maggio è irrisorio: su 675 arrivi, i contagiati dal CoViD-19 sono stati quattro.