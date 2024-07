Tratta di esseri umani dalla Cina all'Italia, arrestato quarantenne

PADOVA - Il 3 luglio scorso a Squadra Mobile di Padova ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal tribunale del riesame di Trieste su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di un 42 enne di origine cinese. Già arrestato nell'aprile di quest'anno in quanto sorpreso da personale in forza al Settore Polizia di Frontiera di Trieste mentre a bordo di una autovettura trasportava 5 migranti cinesi irregolari, lo straniero è gravemente indiziato di appartenere ad organizzazione a delinquere finalizzata al reato di immigrazione clandestina, avendo agito in concorso con altri soggetti che avevano pianificato ulteriori viaggi reclutando i clandestini e favorendone l’ingresso illegale in Italia dalla rotta balcanica.

Chinese Shuttles, l'indagine

L'indagine aveva assunto il nome di Chinese Shuttles ed era partita proprio dall'arresto del 42enne cinese, avvenuto durante i controlli per l'ingresso in Italia lo scorso 4 aprile. Da lì in poi il personale della polizia di frontiera, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo giuliano, aveva scoperto un vero e proprio traffico di esseri umani dalla Cina all'Italia, con la base logistica stabilita all'interno di un appartamento di Cazzago, una frazione di Pianiga (provincia di Venezia) e i varchi di entrata sul Carso triestino. Complessivamente nell'operazione nove trafficanti erano finiti manette e 27 persone, a vario titolo, erano state denunciate. Tutte di origine cinese.